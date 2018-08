Meer dan 300 jongeren op eerste Fort Fiesta 30 augustus 2018

De eerste editie van het nieuwe tienerfestival Fort Fiesta was een schot in de roos. Meer dan driehonderd jongeren hadden zich vooraf ingeschreven en nog enkele tientallen schreven zich ter plaatse in. In het fort van Stabroek konden jongeren van 12 tot 16 jaar zich uitleven met avontuurlijke activiteiten en fans van auto's konden zelfs in een buggy rondrijden of een tocht maken met een amfibievoertuig. Voor de iets oudere tieners waren er activiteiten zoals lasershooten, paintballen of boogschieten. Fort Fiesta is een samenwerking tussen de Antwerpse districten Ekeren en Berendrecht, Zandvliet en Lillo en de gemeenten Kapellen en Stabroek in samenwerking met Stafort. Iedere gemeente droeg een deel van de kosten. (FSE)