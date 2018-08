Matras in kinderkamer schiet in brand 29 augustus 2018

De post Kapellen van Brandweerzone Rand snelde gisternamiddag rond half vier naar een woning in Hoevenen. In een woning in de Populierenlaan was een matras in de kinderkamer om een nog onbekende reden in brand gevlogen. De schade kon beperkt worden tot de kinderkamer waardoor het pand niet onbewoonbaar verklaard moest worden. De aanwezige moeder met kind kon de woning veilig verlaten vooraleer de brandweer arriveerde. Wel kreeg het kind preventief extra zuurstof, maar uiteindelijk moest het niet naar het ziekenhuis. (BSB)