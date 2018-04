Mama's voor Mama's starten werkjaar 10 april 2018

In Stabroek heeft de nieuwe organisatie Mama's voor Mama's haar eerste inzamelactie gehouden. Zakken en dozen vol kinderkleding en speelgoed werden afgegeven in Hoevenen en Stabroek. Nadien werd al het materiaal gesorteerd in de Remise waar het netjes volgens leeftijd, jongens of meisjes, in dozen terechtkwam. In de namiddag kwamen gezinnen langs om uit het ruime aanbod een keuze te maken. De spulletjes die overbleven werden geschonken aan Moeders voor Moeders, het asielcentrum van Kapellen, de Kringloopwinkel in Putte en Home Philippe Speth. De volgende inzamelactie heeft plaats op zaterdag 17 november.





(FSE)