Lichtkranten gaan digitaal 23 maart 2018

In de loop van april worden in Stabroek alle lichtkranten gemoderniseerd. De schermen worden op alle locaties vervangen door digitale schermen. De lichtkranten staan op het Frans Oomsplein, de Dorpsstraat, het Laageind en op het Douaneplein. Eerst wordt de elektrische aansluiting verzwaard en vervolgens worden de nieuwe borden geplaatst. Met de nieuwe borden wordt het mogelijk om naast tekst ook afbeeldingen op te nemen in de aankondigingen.





Het zal enkele weken duren vooraleer de nieuwe lichtkranten terug zullen werken. Stabroekse verenigingen kunnen hun meldingen voor de lichtkranten doorgeven met een mail naar onthaal@stabroek.be of een gestructureerde melding geven via het gemeentelijk e-loket. (FSE)