Lekke brandstoftank na crash vrachtwagen 31 augustus 2018

De hulpdiensten snelden gisterenochtend naar het knooppunt van de R2 met de A12 in Stabroek voor een ongeval. Om een nog onbekende reden begon een vrachtwagen in de bocht richting Nederland te slippen.





Het gevaarte week af van het wegdek en knalde tegen de vangrail. De trucker raakte niet gewond maar de brandstoftank van zijn vrachtwagen was lek na de knal. Omdat de brandweer het wegdek moest schoonmaken duurden de hulp- en takelwerken langer. Al die tijd was de weg versperd.





Doorgaand verkeer werd omgeleid door de politie via de uitrit Kanaaldok. (BSB)