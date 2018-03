Leerlingen krijgen wilgentakken om hutten te bouwen 23 maart 2018

Op termijn kunnen leerlingen van basisschool De Stappe, in Stabroek, zelf wilgenhutten bouwen. Om dat mogelijk te maken kregen ze van het Stabroekse gemeentebestuur geld om jonge wilgentakken aan te kopen. Die gaan in de lente in de grond en zijn goed om op termijn drie wilgenhutten te bouwen. Wanneer de takken blaadjes krijgen, ontstaan de wilgenhutten spontaan en heeft de school er drie groene spots bij. Het project kadert in een opvoedkundige lessenreeks rond de klimaatopwarming en de wilgenhutten zullen de leerlingen in de zomer een plaatsje bieden om zich te beschermen tegen de zon. Met haar initiatief wil de gemeente bij de leerlingen aandacht vragen voor allerlei milieuproblemen en ze op een verstaanbare mannier voorstellen aan de allerjongsten.





(FSE)