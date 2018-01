Leerlingen in het zweet voor sociale kruidenier 02u40 0 Foto Alfons Schryvers

Met hun deelname aan en loopmarathon hebben leerlingen van de Stabroekse Sint Catharinaschool getoond dat ze het hart op de goede plaats hebben. Uiteindelijk werd een bedrag van 2.000 euro bij elkaar gelopen. De opbrengst was bestemd voor de sociale kruidenier "De Molen" in Stabroek. Enkele vrijwilligers van de sociale kruidenier hadden voordien een bezoekje gebracht aan de Sint Catharinaschool waar zij leerlingen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar de werking van de winkel uitlegden. Leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar brachten een bezoek aan de winkel in de Kleine Molenweg.





(FSE)