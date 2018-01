Leerlingen De Stappe geven elkaar hun jawoord 02u25 0 Schryvers

Tijdens een bezoek aan het Stabroekse gemeentehuis hebben leerlingen van basisschool De Stappe elkaar hun jawoord gegeven. Er waren twee koppeltjes. Van klas 4A traden Cami Nys en Jent Collier in het huwelijk. Van klas 4B mochten Anass El Maleky en Luna Schepers elkaar hun trouw beloven. Het is een traditie dat scholen, indien ze zelf een aanvraag indienen, een bezoek kunnen brengen aan het Stabroekse gemeentehuis. Burgemeester Rik Frans nam de groep mee op sleeptouw door het gemeentehuis en gaf een toelichting over de werking ervan. Het bezoek werd traditioneel afgesloten met een kinderhuwelijk.





(FSE)