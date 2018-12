Leerlingen De Rekke steunen Bring a Smile Alfons Schryvers

20 december 2018

De leerlingen van het zesde leerjaar van basisschool ‘De Rekke’ in Hoevenen namen deel aan de Ketnet Koekenbak en kozen voor de vzw Bring a Smile als goede doel. Samen bakten de leerlingen meer dan 5.000 koekjes. Goed voor meer dan 200 doosjes die werden verkocht. De opbrengst van de actie, goed voor 972 euro, werd kenbaar gemaakt tijdens de maandelijkse schoolhappening.

De keuze voor Bring a Smile is niet toevallig. De vzw Bring a Smile is opgericht door de vriendinnen Kim Van Oncen en Sophie Van den Bergh. Toen Juliette, de dochter van Sophie, 2,5 maand jong was, kreeg het gezin in het AZ Klina in Brasschaat de vreselijke diagnose acute myeloide leukemie te horen. Na meer dan 300 dagen in het UZ te Gent hebben verbleven, is Juliette naar huis mogen komen om daar elke dag beter te worden en nu als een vrolijke blije jonge meid door het leven te mogen gaan. Juliette is nu al 7 jaar een van de leerlingen op De Rekke. Zus Manon, die haar leven redde door donor te zijn, zit er in het zesde leerjaar en nam deel aan de koekenbak.