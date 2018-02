Leerkrachten verzamelen 600 kilo zwerfvuil 28 februari 2018

Vanuit de werkgroep 'Mooimakers' werden leerkrachten van het PITO Stabroek aangespoord om het schoolterrein en de omgeving proper te maken. In 6 groepen trok men op pad. Het idee begon bij Filip Klein, leerkracht tuinbouw en groenvoorziening. In 2016 kwam hij na een vakantie in Frankrijk op het einde van augustus terug op school en stelde vast dat er toch wel heel veel zwerfvuil op de speelplaats lag. Hij begon in zijn eentje elke dag 10 minuten vuil te ruimen op de speelplaats. Er werd bijna 600 kilo zwerfvuil verzameld door meer dan 200 leerkrachten in een half uurtje.





(FSE)