Leer beachvolley spelen bij ex-olympiër 08 maart 2018

Liesbet Van Breedam - die in 2008 deelnam aan de Olympische Spelen in Peking - wil haar expertise in het beachvolleybal graag overdragen naar anderen. Samen met haar man Wim Eennaes startte ze daarom een beachvolleyschool op in Hoevenen.





Liesbet en Wim organiseren in de paasvakantie een beachvolleystage voor jongeren. Dat is meteen het officiële startschot voor hun Beachvolleybal Academie. "Vorig jaar zijn we al rustig aan opgestart, zonder al te veel tamtam te maken, maar nu schakelen we een versnelling hoger", zegt voormalige olympiër Liesbet. "We hopen dit jaar vijftig à zestig leden te mogen begroeten. Dat kan gaan van beginnende kinderen tot spelers en speelsters van topniveau."





De gemeente gaf Liesbet en Wim een stuk grond in concessie achter het veld van voetbalclub Patro Hoevenen. Daar liggen nu twee beachvolleybalterreinen. "We zijn de gemeente heel dankbaar voor deze kans", zegt Liesbet, die zelf honderd meter verderop woont. "Intussen hebben we al eens voorzichtig gepolst of de gemeente ook iets zou zien in een indoorhal met een paar overdekte veldjes. Met een hal zouden we nog veel meer trainingsmogelijkheden hebben en kunnen we er misschien ooit onze voltijdse job van maken. Momenteel combineren we de sport met een job bij de politie."