Koen Cassimon is koning van de kalkoenrijders 12 juli 2018

In Hoevenen is de zomervakantie traditioneel ingezet met het kalkoenrijden. Op het terrein naast de Oude Bareel haalden 17 enthousiastelingen hun stalen ros boven. Het spel is een variante op het gansrijden maar de paarden zijn vervangen door fietsen en de gans door een kalkoen. Het is de deelnemers er vooral om te doen om lol te trappen. Rond de middag trok het gezelschap naar de Witvenstraat bij Jimmy Francken waar uittredend koning Werner Wouters trakteerde met hamburgers. Rond 15 uur kon de strijd beginnen. 'Den doktoor', Philippe Fissers, en verpleegsters Stien Van Den Corput, Karen Kools en Veerle Willemen, hadden bij de zomers temperaturen meer dan hun handen vol. En gelukkig hadden ze naast de pijnstillende jeneverkes ook een tubeke zonnecrème bij voor de 'kaalhoofden' onder hen. Uiteindelijk was het Koen Cassimon die zich kroonde tot nieuwe koning.





(FSE)