Kippen voor leerlingen Sint-Calasanz 23 maart 2018

Samen met enkele van zijn schepenen bracht de Stabroekse burgemeester Rik Frans (N-VA) een bezoekje aan basisschool Sint-Calasanz. Hij overhandigde er zes bruine kippen. In het verleden hadden de leerlingen al laten weten enkele dieren op school te willen, maar de keuzemogelijkheden waren beperkt. Belangrijkste probleem was dat dieren ook tijdens schoolvakanties moeten verzorgd worden. Enkel kippen houden was haalbaar. Bovendien zorgen kippen voor het verwerken van etensrestjes. De kippen zullen over enkele weken al hun eerste eitjes leggen en die kunnen verwerkt worden tot een eierslaatje of gebruikt worden in een pannenkoekenbeslag. Naast de kippen zorgde de gemeente ook voor een cheque voor 60kg legkorrels.











(FSE)