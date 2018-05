Kindjes geven elkaar hun jawoord 17 mei 2018

Leerlingen van het 3de leerjaar van de Vrije school Sint Catharina brachten een bezoek aan het Stabroekse gemeentehuis. Alvorens naar de trouwzaal af te zakken vertelde burgemeester Rik Frans over de verschillende burgemeesters die de gemeente heeft gekend. Als afsluiter van het bezoek werd in de trouwzaal het kinderhuwelijk voltrokken van Anaïs Vanstaen en Jens Raepsaet. Een dikke knuffel van Anäis en Jens en veel gegiechel van de klasgenootjes sloten het huwelijk af. Namens het gemeentebestuur kregen alle kinderen nog een fietslampje in de vorm van een sleutelhanger.





(FSE)