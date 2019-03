Kindergemeenteraad is tegen pesten Alfons Schryvers

11 maart 2019

Tijdens de week tegen pesten kwam de Stabroekse kindergemeenteraad bijeen. Dit jaar werkt de raad rond drie thema’s. Dat zijn zwerfvuil, sporten in de gemeente en een tienerparty. Op de eerste gemeenteraadszitting werd beslist dat, op 24 april, alle Stabroekse scholen een actie uitwerken om het zwerfvuil aan te pakken. De raadsleden stelden ook voor om meer sporten te betrekken in het aanbod van de jeugddienst tijdens de vakantie. Voor de tienerparty, bestemd voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar, werd de datum van 22 mei vastgelegd. Als thema werd gekozen voor de jaren ’80. Er werd al druk gebrainstormd over mogelijke versieringen en verkleedoutfits die de kindergemeenteraad verder wil uitwerken. De kindergemeenteraad zet zich ook in tegen pesten. Als bewijs plaatsten alle raadsleden de gekende zwarte stippen op hun handen.