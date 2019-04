Kinderen leren fietsen Alfons Schryvers

12 april 2019

Met het project “Kijk! Ik Fiets!” kunnen Stabroekse kinderen in drie uur tijd leren fietsen. De begeleiding gebeurt door een (groot)ouder of andere volwassene. Een ervaren monitor begeleidt de fietsles en geeft tips. Op het einde van de sessie kunnen kinderen veilig naar huis fietsen met een fietsdiploma op zak. Het project mikt op kinderen van 4 tot 7 jaar die al enige ervaring hebben met loopfiets en/of een fiets met zijwieltjes. De les gaat door op zaterdag 27 april van 9 tot 12u in sporthal Attenhoven aan de Kerkstraat 89 in Hoevenen. Per sessie kunnen slechts 20 kinderen deelnemen. Deelnemen kost 5 euro. Deelnemers moeten zelf zorgen voor een fiets zonder steunwielen en een fietshelm. Info en inschrijvingen via sportdienst@stabroek.be of 03.210.11.71