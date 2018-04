Kerkje uit 13de eeuw schittert weer OMVANGRIJKE RESTAURATIE NA 22 JAAR BIJNA HELEMAAL KLAAR ALFONS SCHRYVERS

06 april 2018

02u40 0 Stabroek Na 22 jaar is de restauratie van het kerkje Attenhoven, het oudste gebouw in de polder, zo goed als afgerond. Vanaf september kan het kerkje opnieuw dienst doen als cultuurcentrum. Het gemeentebestuur plant nog een nieuwe parking op de braakliggende grond vlak bij de kerk.

De fundamenten van het kerkje op de Ettenhoven dateren uit de dertiende eeuw en is het oudste gebouw in de polderstreek. In 1972 werd het kerkje ontwijd en na een periode van leegstand raakte het gebouw in verval zodat een bestemmingswijziging zich opdrong. De centrale middenbeuk werd, halverwege de jaren negentig, opgekuist en omgevormd tot ruimte voor tentoonstellingen en concerten. Kort nadien werd, na een veiligheidscontrole door Igean, een negatief rapport afgeleverd waarop het gemeentebestuur het kerkje noodgedwongen moest sluiten. Pas in 1996 ging de renovatie (gefaseerd en met tussenpauzes) van start. Ondertussen is de elektriciteit al vernieuwd, de buitengevel aangepakt, er kwam een verwarming en er staat ook een kleine keuken.





Loshangend pleisterwerk

De laatste fase van de restauratie omvat het bepleisteren van de kerkgewelven. Om een stukadoor tot op alle plaatsen te laten werken, is een enorme stelling gebouwd tot tegen het plafond van de kerk. Specialisten zijn er volop bezig om al het loshangende pleisterwerk te verwijderen en aan te vullen op plaatsen waar ze in de loop der tijden naar beneden is gekomen. "Dit is de laatste fase van de jarenlange restauratie", zegt burgemeester Rik Frans (N-VA). "De werken zullen nog ongeveer een week duren en daarna worden de altaren tegen houtworm behandeld en nadien geschilderd. Na de zomervakantie kan het kerkje weer gebruikt worden voor culturele activiteiten. Gebruikers moeten wel respect tonen voor de gemeentelijke begraafplaats. Daarom zijn in principe enkel rustige activiteiten mogelijk. De gebruikers hebben om veiligheidsredenen geen toegang tot de toren en doksaal van de kerk. In en rond de kerk mogen ook geen gerechten worden bereid." Het gemeentebestuur heeft ondertussen ook de dubbele woning en achterliggende tuin, vlak naast de smalle toegangsweg naar het kerkhof, aangekocht én afgebroken. "In de plaats komen parkeerplaatsen", zegt burgemeester Rik Frans. "Er is al jaren, vooral tijdens Allerheiligen, een tekort aan parkeerplaatsen. Ook tijdens culturele activiteiten was er een parkeerprobleem. Bedoeling is dat we er tientallen parkeerplaatsen aanleggen. Het zal een groene parking worden die past in het landelijk karakter van de omgeving. Ook het oorspronkelijke hekwerk rond het kerkje wordt nog gerestaureerd."