Jubileumtentoonstelling Polderse Cultuurkring 28 augustus 2018

In het Kasteel Ravenhof hield de Polderse Cultuurkring vzw haar 60ste groepstentoonstelling. De expo werd geopend door de Stabroekse schepen Herman Jongenelen (CD&V) en voorzitster Annie Weymans. Deze laatste had een bijzondere dank voor het oudste actief lid Marcel Veldeman die meer dan 50 jaar voorzitter was en opnieuw mee tentoonstelde. Net als de voorgaande jaren werd aan de kunstenaars gevraagd één werk te maken met een opgelegd thema. Dit jaar werd gekozen voor "Verval en veroudering". De werken werden samengebracht in één zaal. De tentoonstelling omvat grafiek, beelden, foto's, schilderkunst, tekeningen en keramiek van Fransien Baetens, Nora Alaerts, Agnes Carpentier, Christiane Dams, Julien De Crom, Florinda Goetschalckx, Hubert Roosen, Trui Tavernier, Beatrijs Tavernier, Marcel Veldeman, Elvira Vercaigne, Eddy Vermeulen, François Vannietvelt en Annie Weymans.





(FSE)