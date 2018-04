Jory Risteyn is koning van de Kalkoenrijders 06 april 2018

In Stabroek is Jory Risteyn (38), voorzitter van de Kalkoenrijders Stabroek, er in geslaagd om de kop van de kalkoen te trekken en koning 2018 te worden. Er waren 31 deelnemers. Voor Jory is het de tweede maal dat hij koning werd. In 2013 mocht hij al eens proeven van de koningstitel. Het kalkoenrijden is een variant van het gansrijden, maar de gans is vervangen door een kalkoen en het paard door een versierde fiets. Het was de twaalfde keer dat het kalkoenrijden werd georganiseerd. Het evenement had plaats in de hal achter café De Klok. Naarmate de strijd vorderde vulde de hal zich met supporters die de deelnemers kwamen aanmoedigen. De kersverse koning is bediende en woont samen met zijn vriendin Nathalie De Paepe in Stabroek. Dit jaar stond Dennis Aendekerk als snijmeester onder de galg.





