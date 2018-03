Jordi Van den Eynde is gemeentelijke sportlaureaat 24 maart 2018

In Stabroek is hordeloper Jordi Van den Eynde uitgeroepen tot gemeentelijke sportlaureaat. De 19-jarige atletieker behaalde bij het BK Juniors goud op de 400 meter horden en zilver op de 60 meter. Bij het provinciale kampioenschap juniors won hij de 110 meter horden. Jordi volgt nu een opleiding als LO leerkracht maar zou graag politieagent worden en wacht momenteel om aan de proeven te mogen deelnemen. De gemeentelijke sportlaureaat doet al meer dan 10 jaar aan atletiek en zocht in alle disciplines naar het onderdeel van zijn voorkeur. Uiteindelijk lag hordelopen hem het beste. De overige genomineerden voor gemeentelijke sportlaureaat waren de herenploeg van de Chicaboos en boogschieter Eleni Pucci. Voor de vijfde keer op rij ging de jeugdtrofee naar zwemster Jade Smits.





