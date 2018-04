Jongeren verzamelen 4.100 euro voor Noord-Zuidrand 10 april 2018

Al verschillende jaren sluiten leerlingen van de Stabroekse Sint-Catharinaschool de vastenactie af met de overhandiging van een cheque aan de Noord-Zuidrand. Dit jaar hadden de leerlingen 4.100 euro vergaard met allerlei acties die ze hadden opgezet. Het 1ste leerjaar maakte een gesponsorde wandeling. Het 2de leerjaar hield een opkuisactie op het Picoloplein en het 3de leerjaar verkocht zelfgemaakte schilderijtjes en hadden een ontbijt klaargemaakt. Leerlingen van het 4de leerjaar hielden een carwash en verkochten gelukspoppetjes. Het 5de leerjaar had een foto- en fietszoektocht uitgestippeld en de laatstejaars verkochten vriendschapsbandjes. Het geld zal verdeeld worden over vijf projecten in Zuid-Afrika, Kenia, Mexico, Congo en Guatemala.





(FSE)