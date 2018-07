Jonge kunstenaars ontvangen hun diploma 18 juli 2018

02u23 0

Leerlingen van het laatste jaar Academie Noord, aan de Waterstraat in Stabroek, hebben hun einddiploma ontvangen. Directeur Koen De Roovere prees het werk, en inzet, van de leerlingen en leerkrachten. De meest uiteenlopende eindwerkjes stonden uitgestald in verschillende lokalen van de academie. Er werd gewerkt met onder meer houtskool, Oost-Indische inkt, papier maché en ook schilderen en tekenen kwamen aan bod. Soms werkten leerlingen in hun eentje en anderen namen dan weer deel aan een kunstproject. Acht leerlingen behaalden hun diploma. Dat waren Inara Abdelouafi, Sam Casteleyns, Floor Vermeer, Rianna Aykens, Noor Peeters, Sibe Verhoeven, Andreas en Simon Wilslau. De broertjes Wilslau startten vanaf het 1ste jaar aan de academie en studeerden nu af.





(FSE)