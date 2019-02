Jonge boogschutters tonen talent op Vlaams kampioenschap Alfons Schryvers

04 februari 2019

12u24 1 Stabroek In de sporthal van Hoevenen had het Vlaams kampioenschap handboogschieten voor jongeren plaats. Het kampioenschap was een organisatie van de Kapelse club USK. Ook verschillende jeugdschutters van de Dry Akers Ekeren hebben genoeg punten geschoten in de voorrondes om te mogen deelnemen.

In totaal namen 130 jongeren, met een leeftijd tussen 9 en 12 jaar, deel aan de kampioenschappen. Die werden geschoten 15 verschillende categorieën ingedeeld volgens geslacht en leeftijd. Na een eliminatieronde werd in de finale In elke categorie geschoten voor goud, zilver of brons.

Door de organisatie werden 24 doelen opgesteld in de sporthal. Bovendien waren er nog 3 doelen beschikbaar om de spelers op te warmen. Bij de pupillen ging het goud naar Estee Smits. Het zilver was voor Munya Lamhamdi en het brons voor Riet Van Hoeydonck.

De Kapelse club USK kon rekenen op meer dan tien vrijwilligers om het kampioenschap in goede banen te leiden.