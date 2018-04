Jong en oud leeft zich uit in 'Pito Polderloop' 04 april 2018

In Stabroek had de 14de 'Pito Polderloop' plaats met start en aankomst op de speelplaats van de school. De loop begon met jeugdwedstrijden, vanaf 6 jaar, gevolgd door de 5 km wedstrijd voor cadetten en een 10km voor volwassenen. Voor elke deelnemer was er een naturaprijs voorzien en de deelnemers aan de jeugdwedstrijden kregen een gevulde tas. Het parcours ging via de school, en het achterliggende fietspad, richting polder en terug. Bedoeling van de polderloop in zowel jong als oud een sportieve ontspanning te bezorgen. De polderloop is een organisatie van de Atletiekclub Snelheid Stabroek en staat open voor deelnemers vanaf 6 jaar tot en met de masters. Iedereen kan en mag hier aan meedoen. Jogger of wedstrijdloper, dat maakt niet uit.





(FSE)