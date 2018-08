Jef Hendrickx wordt koning bij de mini-gansrijdertjes 30 augustus 2018

Op het einde van de schoolvakantie wordt in Hoevenen traditioneel het mini-gansrijden ingericht. Bedoeling is jongeren op een speelse mannier kennis te laten maken met het gansrijden. De paarden zijn dan vervangen door een fiets en de gans door een eend. Er werd verzameld aan het lokaal Witven waar de deelnemertjes eerst een stevig middagmaal kregen geserveerd. Om 14 uur startte de eerste groep minigansrijdertjes. Tot de leeftijd van 8 jaar mocht hiervoor ingeschreven worden. Negentien kleine ruiters ging de strijd met de eendenkop aan. Er werd door sommige met sterke hand getrokken. Uittredend koning Damien Breuer trok het net van de kop. Nog twee ruiters waagden hun kans maar het was uiteindelijk Jef Hendrickx die met een verbeten blik, en een forse ruk, de kop er af trok. Voor de 7 jarige Jef is het de eerste keer dat hij de koningskroon en mantel mocht aandoen. Jef is het zoontje van Tom en Christel Hendrickx - Gommers uit de Rijstraat in Hoevenen. Jef zijn zusje Louise streed eveneens mee.





(FSE)