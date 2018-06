Jazzstudio You can Dance zet jongeren in beweging 12 juni 2018

In de Stabroekse zaal Moorland werd de 35ste verjaardag gevierd van de plaatselijke Jazzstudio 'You can Dance'. Kinderen en tieners zorgden voor een twee uur durende wervelende show. De Jazzstudio richt zich vooral op jongeren en telt momenteel zo'n 80 dansers. Lesgeefster Elke Schevernels is pedagogisch geschoold en ergotherapeut met 20 jaar ervaring. Ze begeleidt alle dansers, jong en oud. De dansgroep bestaat uit drie groepen; de kids van 5 tot 8 jaar, de tieners van 8 tot 17 jaar en de dames van ouder dan 18 jaar. Alle danslessen hebben plaats in zaal Moorland.





(FSE)