Jaarlijkse cultuurprijs gaat naar Stabroek Zingt 30 januari 2018

In het kasteel Ravenhof is de jaarlijkse Stabroekse cultuurprijs uitgereikt aan de organisatie 'Stabroek Zingt'. De vereniging werd tien jaar geleden in het leven geroepen om het jubileum van 750 jaar Stabroek extra luister bij te zetten. De eerste editie van Stabroek Zingt was meteen een schot in de roos en in de loop der jaren is het uitgegroeid tot de massa-manifestatie die het vandaag is. Veerle Nonneman, voorzitter van het comité Stabroek Zingt, nam de cultuurprijs in ontvangst. De Stabroekse cultuurprijs bestaat uit een bronzen penning van beeldend kunstenaar Hans Hermes. De penning verwijst naar alle vormen van cultuurbeleving. Volgens jaar komen individuen in aanmerking.





(FSE)