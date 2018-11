Infosessie dakisolatie Alfons Schryvers

28 november 2018

Gemeente Stabroek organiseert een gratis infosessie rond dakisolatie op donderdag 13 december. Reden is dat er vanaf 2020 een strikte dakisolatienorm geldt voor woningen. Voldoet uw woning hier niet aan, mag ze niet opnieuw verhuurd worden na 1/1/2020 en daalt ook de verkoopwaarde. De gemeente vraagt aan de bewoners niet te wachten tot het laatste moment om hun woning van dakisolatie te voorzien. Momenteel hebben inwoners immers nog recht op een premie van Eandis en van gemeente Stabroek bij plaatsing van dakisolatie. Bovendien zorgt een goede dakisolatie voor meer comfort en een lagere energiekost. Tijdens de infosessie krijgen inwoners meer informatie over een correcte dakopbouw, de verschillende soorten isolatiematerialen en tips om zelf aan de slag te gaan. Je leert ook correct isoleren bij een zoldervloer- of dakisolatie van hellende en platte daken. De infosessie heeft plaats van 19.30 tot 21.30 uur in lokaal Witven, aan de Witvenstraat 57 in Hoevenen. Inschrijven kan via duurzaam@stabroek.be of 03-210.11.55 en alle deelnemers krijgen nog een verwarmend, en duurzaam, geschenk.