Infoavond verslavingspreventie 29 maart 2018

Op woensdag 25 april, om 19 uur, richt de Stabroekse onderwijsraad een gratis infoavond in rond verslagvingspreventie. In de refter van het Pito, aan het Laageind 19, komen ouders alles te weten over deze problematiek. Doelgroep zijn ouders van leerlingen van de 3de graad lager onderwijs en leerlingen van de 1ste graad secundair onderwijs. Uit onderzoek blijkt immers dat de helft van die jongeren in hun puberteit experimenteert met illegale drugs. Ouders krijgen informatie over een aantal mogelijke verslavingen. Wat zijn drugs? Hoe kan je ze traceren? Wat kan je als ouder doen? En wat mag je zeker niet doen? Hoe herken ik deze drugs?





Inschrijven kan via mail naar onderwijsraad@stabroek.be. (FSE)