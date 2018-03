IJsjes op Buitenspeeldag 31 maart 2018

Woensdag 18 april is het opnieuw Buitenspeeldag. Die dag gaat het Stabroekse gemeentebestuur op toer tussen 13 en 17 uur en trakteert de aanwezige kinderen op een ijsje. Kom dus tussen 13 en 17 uur buiten spelen in de gemeentelijke speeltuinen, het voetbalveld of het skatepark.





Het gemeentebestuur gaat in Stabroek naar volgende speeltuinen: achter het gemeentehuis, in de Burgermeester Vandermolenplein, Rode Hoevelaan, Groene Swaenlaan en Heuvels. In Hoevenen rijden ze langs de Haagdoornlaan, Kauwensteinlaan, Abelenlaan, Seringenlaan en sporthal Attenhoven. In Putte kunnen kinderen terecht voor een gratis ijsje aan de Huzarenberg en 't Kalf. Meer info op





www.buitenspeeldag.be (FSE)