Hulpdienst rukte 380 keer uit in 2017 06 april 2018

Vorig jaar moest de vzw Hulpdienst Brandweer Stabroek 380 keer in actie komen. Alle interventies samen waren goed voor 2.732 werkuren. In vergelijking met het jaar voordien is dat een opmerkelijke daling. Toen werden er meer dan zesduizend werkuren gepresteerd. Voornaamste reden van deze terugval is dat er vorig jaar minder zware stormen waren.





In heel 2017 reden ze voor stormschade maar zestien keer uit. 95 keer kwam er een oproep voor het verdelgen van wespen en 14 keer voor het bestrijden van rupsen. Het korps moest ook 8 keer uitrukken voor het vrijmaken, of reinigen, van de openbare weg en 2 keer voor een schouwbrand. Er waren ook 6 interventies met betrekking op dieren en 3 tussenkomsten wegens verkeersongevallen. (FSE)