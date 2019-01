Hoofdwerken N111 starten pas na paasvakantie Alfons Schryvers

24 januari 2019

11u00 0

De timing voor de werken op de gewestweg N111, Dorpsstraat en Laageind, in het centrum van Stabroek is aangepast. Reden is dat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) laat weten dat deze maand geen hoofdaannemer voor de werken aan de drukke verkeersas N111 wordt gevonden. De aanstellingsprocedure loopt nog altijd. Ten vroegste in februari verwacht het AWV een aannemer te kunnen aanstellen. Pas van zodra die bekend is, komt er meer duidelijkheid over de definitieve planning, en timing, van de werken. Ook de start van de voorbereidende nutswerken is afhankelijk van de precieze planning van de hoofdaannemer. Zo moet die eerst het terrein bouwrijp maken alvorens de nutsmaatschappijen kunnen starten met de werken. Het AWV verwacht daardoor dat de hoofdwerken pas na de paasvakantie zullen kunnen starten. De nutswerken kunnen mogelijk wel al voor Pasen beginnen. Van zodra er meer details bekend zijn over planning en timing, komt er een algemene infosessie voor de bevolking.