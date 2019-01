Heraanleg van Dorpsstraat/Laageind (N111) start volgende maand Alfons Schryvers

15 januari 2019

15u51 0

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), Aquafin en de gemeente Stabroek voorzien een grondige herinrichting van de N111 in het centrum van Stabroek ter hoogte van de Dorpsstraat en Laageind. Bedoeling is de N111 veiliger te maken voor fietsers en voetgangers en een aangenamere leefomgeving te creëren in de dorpskern. In februari start men met het verleggen van nutsleidingen en vanaf april/mei komen de hoofdwerken aan bod. Die nemen meer dan een jaar in beslag.

De N111 in Stabroek is niet alleen een belangrijke gewestweg, maar vormt ook de centrale as in het dorpscentrum van Stabroek. Momenteel is de inrichting van deze weg vooral gericht op gemotoriseerd doorgaand verkeer. Met de aanleg van nieuwe enkelrichtingsfietspaden, aan weerszijden van de weg, komt daar verandering in. Bovendien wordt de verkeerssituatie zo aangepast dat ook parkeren veel veiliger en efficiënter zal verlopen. In de schoolomgeving zorgt een aangepaste kiss-and-ridezone ervoor dat kinderen afzetten en ophalen veilig en conflictvrij kan verlopen. Daarnaast wordt er ook groen aangeplant, zodat het aangenaam wonen, werken en winkelen, wordt in de Dorpsstraat en Laageind. Ook de belangrijkste kruispunten, N111 met de Abtsdreef/Picoloplein, de Grote Molenweg en de Kleine Molenweg/Meidoornlaan, worden aangepakt. Verkeerslichten en oversteekpunten met een middenberm zorgen voor een veilige verkeerssituatie.

Minder hinder maatregelen

De eerste fase van de werken zorgden voor heel wat hinder en ontevredenheid. AWV, Aquafin en de gemeente Stabroeken nemen daarom verschillende maatregelen om dit te vermijden en de hinder zo veel mogelijk te beperken. Een grondige risicoanalyse van het terrein van de werken moet allereerst de kans op verrassingen bij de uitvoering van de werken beperken. Daarnaast wordt stek ingezet op een transparante en tijdige communicatie. Bedrijven en ondernemers in de werfzone worden ruim op voorhand betrokken om hun bereikbaarheid te bespreken. Tot slot zal AWV ook een bereikbaarheidsadviseur aanstellen bij wie omwonenden naar aanloop van en tijdens de werken terecht kunnen met vragen en klachten. De definitieve startdatum van de eigenlijke werken zal later bekend gemaakt worden.