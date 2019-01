Heemkring Molengalm viert twintigste verjaardag Alfons Schryvers

28 januari 2019

In Stabroek is de twintigste verjaardag gevierd van de plaatselijke Heemkring Molengalm. De kring werd opgericht tijdens de eerste opendeurdag van het fort van Stabroek met als bedoeling alles wat heemkunde aanbelangt te bewaren voor het nageslacht. Ondertussen telt de kring al meer dan 230 leden. Aanvankelijk werd als naam gekozen voor “Heemkring Stabroek-Hoevenen-Putte”. In 1999 werd beslist om voortaan als Heemkring Molengalm door het leven te gaan. Om de leden te informeren werd gestart met het uitgeven van het blad “Molengalm”. In die twintig jaar zijn er al 63 gewone nummers, en 17 themanummers, uitgegeven samen goed voor een stapel van 31 centimeter aan heemkundige literatuur. Dankzij de medewerking van het Stabroekse gemeentebestuur heeft de heemkring een vaste stek in het kasteel Ravenhof. Daarnaast kan Molengalm ook rekenen op de Stabroekse Cultuurraad en op Tom Callens van Stafort. De Heemkring organiseert ook rondleidingen in het fort van Stabroek, wandelingen in de gemeentes langs de bunkerlinies uit 1917, het anti-tankkanaal, het kasteel Ravenhof en de bossen er rond. De laatste vier jaar gebeuren er ook extra gidsbeurten naar aanleiding van 100 jaar oorlog.