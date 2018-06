Heemkring belicht schilder Marten Melsen in nieuw boek 05 juni 2018

De Koninklijke Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder heeft een nieuw boek uit: 'Kunst tijdens de oorlogsjaren'. Dat behandelt het werk van de Stabroekse schilder Marten Melsen. Kleinzoon Jan Melsen stelde het boek samen en toont zo nooit eerder publiek gemaakte werken. Die tonen dan weer taferelen uit de Eerste Wereldoorlog. Het boek telt 185 bladzijden en zo'n 250 reproducties in kleur. Het is verkrijgbaar in het Poldermuseum in Lillo en kost 35 euro. Je kan het ook bestellen via heemkringpolder@gmail.com of via 03/664.30.98 (na 19 uur). (FSE)