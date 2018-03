Groep 'mama's voor mama's' zamelt kleding en speelgoed in 23 maart 2018

In Stabroek is de nieuwe vereniging 'mama's voor mama's' opgericht. Doel is inzamelacties te organiseren van kinderkleding en speelgoed voor jongeren van 0 tot 18 jaar. Omdat het besef groot is dat er zelfs in Stabroek mensen zijn die het moeilijk hebben, staken enkele mama's met de steun van de gemeente de hoofden bij elkaar. Kort daarop werd een oproep gedaan om samen te komen in het kabinet van de burgemeester voor een eerste verkennende vergadering en het initiatief op poten te zetten. Meer dan tien enthousiastelingen waren op de eerste meeting present. Daar werden praktische zaken afgesproken. De eerstkomende inzamelactie heeft plaats op zaterdag 17 november, van 9 tot 12 uur, in de refter van de gemeentelijke basisschool De Rekke, P. J. Tijsmanslaan te Hoevenen en de remise aan het gemeentehuis, Dorpstraat 99 in Stabroek.





(FSE)