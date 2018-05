Groen licht voor bouwproject achter Sint-Catharinakerk 01 juni 2018

02u52 0 Stabroek 't Nieuw Begijnhof, een bouwproject op de gronden achter de Sint-Catharinakerk in Stabroek, krijgt groen licht. Er komen 52 nieuwe woongelegenheden.

Het Stabroekse schepencollege heeft een bouwvergunning afgeleverd voor de realisatie van het project van 4,3 hectare tussen Kerkendam en het Begijnhof in het centrum van Stabroek. Er komt een ondergrondse parking en de bouwblokken worden opgesplitst in kleinere modules verwijzend naar het vroegere Begijnhof. De Sint-Catharinakerk krijgt een dominante functie in het geheel. Na afbraak van de naastgelegen garage zal ook de Pastorietuin voor het publiek opengesteld worden.





Omdat het project omgeven is door rustige woonstraten, vreesden buurtbewoners mobiliteitsproblemen. "Dat hebben we aangepakt", zegt burgemeester Rik Frans (N-VA). "Er komen nieuwe parkeerplaatsen ter hoogte van de Brouwersstraat-Kerkendam en Begijnhof. De in- en uitrit van de ondergrondse parking komt ter hoogte van de brede zone Begijnhof en het project krijgt een rechtstreekse ontsluiting naar de Kleine Molenweg. De bottleneck in het Begijnhof wordt weggewerkt en vervangen door een rotonde. Bij evenementen in de kerk of de parochiezaal Rosmolen zal bezoekers aangemaand worden om de nabijgelegen grootschalige parking Picolosite te gebruiken."





De werken starten na het bouwverlof en tegen 2021 zal het centrum van Stabroek er totaal anders uitzien. (FSE)