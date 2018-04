Gratis lezing 'veilig online' 20 april 2018

In de refter van basisschool Sint-Calazans op de Hoge Weg 15 in Hoevenen ingang in de Witvenstraat vindt op 14 mei om 20 uur een lezing plaats over 'veilig online'. Spreker John Caubo van Veilig Online loodst de aanwezigen door de digitale realiteit en werkt met getuigenissen van kinderen, ouders en experts. Via animatiefilmpjes krijgen ouders zicht op het mediagebruik van jongeren.





De vorming is interactief opgebouwd met onder andere een quiz en een stellingenspel. Hierbij worden heel wat tips aangereikt. Deze gratis lezing wordt georganiseerd door alle partners van Huis van het Kind Stabroek.





Meer info op www.huisvanhetkindstabroek.be. (FSE)