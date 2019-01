Gevestigde waarden nemen afscheid Alfons Schryvers

06 januari 2019

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Stabroekse Open Vld is afscheid genomen van politieke zwaargewichten Sandy Bellengé, Pierre Bels, Monique Hanswijk en Raf Engels. Deze oud-mandatarissen maken vrijwillig plaats voor nieuwkomers. “Met deze viering willen we bewijzen dat de vernieuwing zich verder zet maar als er nieuwe mensen komen wil dat ook zeggen dat andere plaats maken maar ze blijven wel lid van de partij” zei Pierre Bels. Er werd afscheid genomen van Monique Hanswijk die sinds 1991 lid is van de Liberale familie. In 2.000 werd ze gemeenteraadslid en heeft drie opeenvolgende legislaturen in de gemeenteraad gezeten. Raf Engels is sinds 1982 lid van de Stabroekse Open Vld. In 1995 werd hij gemeenteraadslid, was bijna tien jaar schepen en werd ook voorzitter van het OCMW. Nog nooit heeft iemand van de Stabroekse Open Vld meer voorkeurstemmen behaald dan Raf Engels. Sandy Bellengé was een gedreven gemeenteraadslid maar werd niet meer verkozen. Hij noemt zijn afscheid dan ook tijdelijk.