Gemeente telt 81 nationaliteiten 23 maart 2018

Eind vorig jaar telde Stabroek 18.522 inwoners of een aangroei van 36 inwoners. Hoevenen blijft de grootste deelgemeente met 8.219 inwoners. Stabroek heeft 7.722 inwoners en Putte 2.581. De bevolking is bijna evenredig verdeeld over 9.333 vrouwen en 9.189 mannen. De 1.032 vreemdelingen die in Stabroek wonen komen uit 81 verschillende landen. Nederlanders blijven met 436 de grootste groep niet-Belgen gevolgd door de 71 Polen, 69 Roemenen, 56 Duitsers, 21 Bulgaren en 20 Spanjaarden. Achtentwintig landen hebben slechts één landgenoot in Stabroek wonen. Er verhuisden 1.055 inwoners naar een andere gemeente en 113 inwoners naar het buitenland. Er werden 149 baby's ingeschreven en er waren 132 overlijdens. (FSE)