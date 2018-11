Gemeente ontvangt gouden echtparen Alfons Schryvers

19 november 2018

huwelijksverjaardag vieren ontvangen in het kasteel Ravenhof. In de gemeente waren er dit jaar 58 gouden koppels waarvan er 39 aanwezig waren. Enkel het echtpaar Constant Verhoeven en Paula Dingemans zijn beiden in Stabroek geboren en er ook in het huwelijk getreden. Burgemeester Rik Frans (N-VA) gaf een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in 1968, het jaar van hun huwelijk. “Jan Janssens wint, als eerste Nederlander, de Ronde van Frankrijk door in de afsluitende tijdrit Herman Van Springel uit de gele trui te rijden. Op muzikaal vlak was er ondermeer “Hey Jude” van The Beatles en “Nights in white satin” van de Moddy Bleus. Op TV was Spel zonder grenzen razend populair en Bonanza een veel bekeken serie. Ook kapitein Zeppos beleefde toen vele avonturen. Uitjullie geboorte- en verblijfplaatsen kunnen we afleiden dat veel jubilarissen eigenlijk trouw gebleven zijn aan Stabroek. Een bewijs dat het hier zeker goed wonen is”. Dit jaar waren er in Stabroek eveneens twintig 60-jarige huwelijksjubilarissen en veertien koppels vierden hun 65ste huwelijksverjaardag.

