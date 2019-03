Gemeente bedankt honderden vrijwilliger Alfons Schryvers

01 maart 2019

11u23 0

De gemeente Stabroek heeft haar vrijwilligers ontvangen op het kasteel Ravenhof. In totaal werden er meer dan 500 uitnodigingen verzonden en waren er 180 vrijwilligers aanwezig. Zij kregen een verzorgde receptie aangeboden. Het is de eerste maal dat de gemeente haar vrijwilligers bedankt zegt burgemeester Rik Frans (N-VA). “De opkomst bewijst dat jullie het initiatief waarderen en daarom zullen we er een jaarlijkse gewoonte van maken. Alle sectoren opnoemen waarin onze vrijwilligers actief zijn zou ons te ver leiden. We beseffen dat jullie inzet en werk voor de gemeenschap heel belangrijk is. Zonder jullie inzet zouden we een minder goede service kunnen aanbieden maar vooral zou het leven in onze gemeente voor velen ook een stuk minder aangenaam zijn”. Alle vrijwilligers kregen een balpen, met het opschrift “Bedankt voor je inzet”, aangeboden. De gemeente hoopt dat haar vrijwilligers de balpen duizend maal zullen gebruiken zegt de burgemeester. “Dat wil zeggen dat we jullie duizend maal bedanken voor je inzet” besloot Rik Frans.