Geflitst met 144 km/u in zone 70 08 mei 2018

De politiezone Noord heeft afgelopen weekend op verschillende plaatsen snelheidscontroles gehouden. In totaal controleerden de ploegen 1.340 voertuigen waarvan er 73 een overtreding begingen. Op de Kalmthoutsesteenweg werd een triest record gevestigd. Daar werd een wagen geflitst met 144 kilometer per uur terwijl de maximael snelheid 70 is. In de Driehoek in Stabroek passeerden 725 voertuigen van wie 41 bestuurders het gaspedaal te diep indrukten. In de Abtsdreef hielden 222 chauffeurs (van de 226) zich aan de snelheid. Eén bestuurder reed 102 kilometer per uur. In de Klinkaardstraat in Kapellen reed een bestuurder 101 in de bebouwde kom. Maandagochtend stond de flitscamera opgesteld aan het Hoogeind in Stabroek. Van de 991 voertuigen die er passeerden, reden 90 snel. (VTT)