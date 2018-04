Geflitst met 120 km/u in zone 50 23 april 2018

04u39 0

De politiezone Noord deed vorige week mee aan de flitsmarathon. De resultaten werden nu pas bekendgemaakt. Op tien verschillende plaatsen werden in totaal 4.298 voertuigen gecontroleerd waarvan er 113 te snel reden. Op het Laageind in Stabroek stelde de politie het grootste aantal overtredingen vast. Daar reed maar liefst 1 op de vier te snel. Op Ettenhoven werden dan weer het meeste voertuigen gecontroleerd (1.146), maar daar reed minder dan 1 procent te snel. Opvallend ook dat op vijf flitslocaties snelheden van 100 kilometer per uur werden gemeten. De prijs voor de snelste laagvlieger was iemand die met 120 uur door de bebouwde kom kwam gevlogen. (VTT)