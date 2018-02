Gansrijders kronen eerste vijf koningen 12 februari 2018

02u42 0 Stabroek De polderdorpen Zandvliet, Berendrecht en Stabroek waren afgelopen weekend in de ban van het gansrijden. Toeschouwers keken vol verbazing naar de ruiters, die met één hand aan de ganzenkop rukten tot de hals het uiteindelijk begaf. Er werden in totaal vijf koningstitels verdeeld.

Bij de Veteranen Zandvliet kon Marcel Paardekam zaterdag zijn titel verlengen. Voor de 54-jarige arbeider uit Zandvliet is het al zijn achtste titel.Tegelijkertijd streden de Lollemannen in Berendrecht voor hun titel. Kris Quequin kraakte de nek. Martin Van Roosbroeck maakte het werk af en kon de ganzenkop triomfantelijk in de hoogte steken.





Zondag werd opnieuw de gans gereden. In Zandvliet kwamen 35 jonge ruiters in actie. Het was Michael Schroder die na een ijzeren greep de kop kon bemachtigen. Voor de 44-jarige havenarbeider uit Zandvliet was het zijn tweede titel. "Het werd steeds spannender en, nadat het net werd getrokken, dacht ik geen kans meer te krijgen maar geluk speelt uiteraard ook een belangrijke rol." Bij de Nieuwe Gans in Berendrecht ging de koningskroon naar Seppe Philips. "Je droomt er een heel jaar van om de kop te bemachtigen. Als het dan uiteindelijk lukt ben je letterlijk de koning te rijk. Deze kop ga ik laten opzetten en krijgt een prominente plaats in ons huis."





Groggy

In Stabroek werd zondag de Dorpsstraat ingenomen door 35 ruiters. De koningskroon ging naar chemiearbeider Gerrit Daems (47). Het was zijn 29ste deelname en de eerste keer dat hij koning werd. Het zag er naar uit dat hij de laatste ronde niet zou mee kunnen rijden omdat hij een serieuze val van zijn paard maakte. Hij was wat groggy met een buil op zijn hoofd. Toen het weer aan z'n beurt was, was iedereen verrast dat hij terug op zijn paard zat en ook nog de kop trok. (FSE)