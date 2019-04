Frans Kwick en Andrea Otte tonen magie van de natuur Alfons Schryvers

13 april 2019



Onder het motto “Magie van de Natuur” loopt er in het kasteel Ravenhof een uitzonderlijke fototentoonstelling. Frans Kwick en Andrea Otte tonen er natuurfoto’s en modelfotografie. Frans Kwick werd in 1939 als zoon van de dorpssmid te Hoevenen geboren. Tot aan zijn huwelijk woonde hij in de Kerkstraat recht tegenover de gemeentelijke basisschool “ De Rekke “. Zijn vader Constant Kwick bouwde er na het leven als smid vaarwel te hebben gezegd motorboten in polyester terwijl zijn moeder Maria Govaerts er een drukbezochte kruidenierszaak had. Op 12 jarige leeftijd trok Frans naar het atheneum van Kapellen. Na een bezoek aan de beroemde rondreizende tentoonstelling “The family of men” opende dit voor hem de wereld naar de fotografie. Hij was toen slechts 15 jaar oud. Frans is geboeid door het fotograferen van mensen en de laatste 2 jaar in het vrouwelijk naakt. Het is deze laatste fase die hij tentoonstelt in het Ravenhof. De ontmoeting met Andrea Otte, geboren te s’Gravenhage Den Haag (Nederland) en opgegroeid te Keerbergen, die samen met hem tentoonstelt heeft zijn kijk op fotografie verruimd. De tentoonstelling kan bezocht worden tot en met maandag 22 april telkens van 14 tot 18 uur.