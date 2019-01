Frans De Schutter al 50 jaar lid van de Stabroekse gansrijders Alfons Schryvers

28 januari 2019

Tijdens hun jaarlijkse feestbijeenkomst hebben de Stabroekse gansrijders hun trouwe leden gevierd. Voorzitter Frans De Schutter (70) huldigde Peter Peeters, Frank De Schutter, Lesley Snoeys en Ante Bastiaenssens die al 25 jaar lid zijn van de Stabroekse gansrijders. Nadien moest de voorzitter zelf op het podium. Secretaris Gerrit Daems had immers opgemerkt dat Frans al 50 jaar lid is. Frans is nauw verbonden met het gansrijden en een bekend figuur in de Antwerpse polder. Hij is voorzitter van de Koninklijke Gansrijders van Stabroek en ook voorzitter van de Verenigde Gansrijders van de Antwerpse Polder waarbij alle gansrijdersmaatschappijen uit de polder zijn aangesloten. Jaarlijks voert Frans de stoet van de geel-roden aan wanneer ze de Dorpsstraat komen ingedraaid voor het koningrijden. Enkele weken later mag Frans, als voorzitter van de Verenigde Gansrijders, uitgedost in zijn bekende pitteleir en hoge hoed, de nieuwe keizer kronen. Opmerkelijk is dat Frans nog maar de derde voorzitter is van de Stabroekse gansrijders in een periode van honderd jaar. Het Stabroekse gansrijden zit nog steeds in de lift. Voor het eerst in de geschiedenis zullen er dit seizoen evenveel effectieve ruiters zijn als er 35 wachten kandidaat-ruiters op de wachtlijst staan.