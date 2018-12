François en Maria vieren diamanten huwelijksjubileum Alfons Schryvers

21 december 2018

Naar aanleiding van hun zestigste huwelijksverjaardag zijn in Stabroek François Lefever (82) en Maria Smeyers (80) ontvangen op het gemeentehuis. Beiden zijn geboren in Antwerpen en leerden elkaar er kennen in een danscafé. Sinds 1971 woont het diamanten paar in Hoevenen. Maria werkte als jong meisje bij chocoladefabriek Meurisse in de Antwerpse wijk Dam. Na haar huwelijk hield ze een winkeltje van rookwaren open aan Bell Telephone in Antwerpen. Daarna vond zij werk aan de haven als koffiedame en het onderhoud van de burelen. Dat heeft ze uiteindelijk 23 jaar lang gedaan. François is van opleiding meubelmaker en in 1967 ging hij aan de slag bij General Motors en bleef daar tot aan zijn brugpensioen in 1994. Het echtpaar heeft geen kinderen en genieten volop van hun pensioen door drie maal per jaar voor enkele weken naar Spanje te trekken. Namens het gemeentebestuur overhandigde burgemeester Rik Frans (N-VA) hen een oorkonde en geschenkcheques ter waarde van 100 euro.