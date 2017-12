Foute afvalkalender 03u02 0

Enkele inwoners hebben opgemerkt dat in Stabroek afvalkalenders verspreid werden met daarop de gegevens van de gemeente Zoersel. De vergissing is gebeurd door een fout in de sorteerafdeling van de drukkerij waar enkele dozen gevuld werden met de afvalkalenders van zowel Stabroek als die van Zoersel. De gemeente Stabroek kreeg al meldingen uit de Kleine Molenweg en de Dorpsstraat, maar wellicht zijn er nog meer foute versie in omloop. Bewoners die een verkeerde afvalkalender hebben ontvangen, kunnen zich telefonisch melden op 03/568.80.80 of mailen naar onthaal@stabroek.be. Ze ontvangen dan de correcte kalender. Spontaan omruilen kan ook in het onthaal in het gemeentelijk administratief centrum. (FSE)