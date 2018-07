Fort Fiësta: spetterend tienerfestival op unieke locatie 24 juli 2018

02u47 0 Stabroek De gemeenten Kapellen, Stabroek en de Antwerpse districten Ekeren, Berendrecht, Zandvliet en Lillo organiseren op woensdag 29 augustus het nieuw tienerfestival Fort Fiësta in en rond het fort van Stabroek.

Fort Fiësta is bestemd voor tieners van 12 tot 16 jaar. Naast verschillende survivalactiviteiten, paintball, via ferrata, kunnen ze ook chillen met vrienden of meedoen met verschillende dansworkshops, crea-ateliers en demo's in en rond het fort van Stabroek. Het festival trapt af om 10 uur en zal eindigen om 17 uur.





Makkelijk bereikbaar

Het fort is vooral bekend om zijn paintball-activiteiten die er al meer dan twintig jaar plaatsvinden. De paintball situeert zich rond en bovenop het fort en bestaat uit meerdere schuilplaatsen. Jongeren die hieraan willen deelnemen, staan onder deskundige begeleiding en kunnen gebruik maken van state-of-the-art paintballmateriaal waarbij veiligheid bovenaan staat. Alle deelnemers krijgen eerst een initiatie van wat hen te wachten staat. Het Fort van Stabroek is gemakkelijk bereikbaar, ook met het openbaar vervoer en heeft een ruime parking. Tickets voor Fort Fiësta kosten, in voorverkoop, 5 euro voor inwoners van de deelnemende gemeenten en 15 euro voor niet-inwoners. Ter plaatse is dat 5 euro meer voor elke categorie. Tickets zijn nu al te bestellen via de website www.fortfiesta.be of bij de jeugddienst van de deelnemende gemeenten of districten.Fort Fiësta is een samenwerking van de jeugddiensten van Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Stabroek, Ekeren en Kapellen.





(FSE)